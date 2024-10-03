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Путин анонсировал новые назначения участников программы «Время героев»

Путин анонсировал новые назначения участников программы «Время героев»

Президент Владимир Путин сообщил о согласовании новых назначений в рамках программы «Время Героев». Четверо участников программы получат должности в администрации президента, а также в структурах «Росатома».

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