Путин анонсировал новые назначения участников программы «Время героев»

Президент Владимир Путин сообщил о согласовании новых назначений в рамках программы «Время Героев». Четверо участников программы получат должности в администрации президента, а также в структурах «Росатома».
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