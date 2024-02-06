«Хоть бы одна каналья узнала меня»: уехавшая Пугачева страдает без поклонников

Как Народная артистка Советского Союза живет сегодня на чужбине без толп поклонников. Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации "Внуково-3" частным бортом улетела на Землю Обетованную.
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