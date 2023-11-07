"В отличие от многих я не лжепатриот", - израильский лицедей Виторган ответил на нападки россиян

Модест

Ну вот, взяли и обидели хорошего еврея, злыдни. Ну не повезло человеку, что не в Израиле родился. А то бы щяс вместо Нетаньяги арабов бомбил как порядочный сионист. Но там российских фигляров воевать не пускают.