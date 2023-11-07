Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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"В отличие от многих я не лжепатриот", - израильский лицедей Виторган ответил на нападки россиян

"В отличие от многих я не лжепатриот", - израильский лицедей Виторган ответил на нападки россиян

Politiki.net Держаться больше нету сил - тут как то русский меня спросил: "ну как жизнь", а вместо ответа неистовая истерика, это вольная трактовка популярной некогда песни, а в целом компиляция ответа израильского лицедея Максима Виторгана.

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Комментарии
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Модест
Ну вот, взяли и обидели хорошего еврея, злыдни. Ну не повезло человеку, что не в Израиле родился. А то бы щяс вместо Нетаньяги арабов бомбил как порядочный сионист. Но там российских фигляров воевать не пускают.
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