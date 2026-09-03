«Росатом» планирует создать собственное производство для достройки плавучих атомных энергоблоков

Балтийский завод — один из главных партнеров «Росатома». Именно там построили плавучую атомную теплоэлектростанцию «Академик Ломоносов» — самую северную АЭС в мире, — а также четыре атомных ледокола проекта 22220 типа «Арктика».
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