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ТАСС

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В Кемеровской области в ДТП погибли четыре человека

В Кемеровской области в ДТП погибли четыре человека

КЕМЕРОВО, 5 сентября. /ТАСС/. Четыре человека погибли и трое пострадали, по уточненным данным, в Кемеровской области в результате столкновения двух автомобилей, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кузбассу.

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