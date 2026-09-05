В Кемеровской области в ДТП погибли четыре человека

КЕМЕРОВО, 5 сентября. /ТАСС/. Четыре человека погибли и трое пострадали, по уточненным данным, в Кемеровской области в результате столкновения двух автомобилей, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кузбассу.
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