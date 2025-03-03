«Сделка» - премьера в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина

6 марта в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина состоится первый показ премьерного спектакля «Сделка» по мотивам трагикомедии Фридриха Дюрренматта «Визит старой дамы» в постановке Игоря Теплова.
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