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Евростат: около 1,1 млн мужчин с Украины находятся под защитой в ЕС

Евростат: около 1,1 млн мужчин с Украины находятся под защитой в ЕС

Около 1,1 млн украинских мужчин в возрасте от 18 до 64 лет находятся под временной защитой в странах Евросоюза.

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