В Вичуге местный житель лишился сбережений при дистанционной сделке купли-продажи

В МО МВД России «Вичугский» поступило заявление о мошенничестве от 40-летнего местного жителя. Заявитель через Интернет осуществлял поиск игровой приставки, и на одном из сайтов обнаружил интересное предложение.
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