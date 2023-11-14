Лукашенко отреагировал на демарш Пашиняна накануне саммита ОДКБ в Минске

Президент Белоруссии провел телефонные переговоры со своим армянским коллегой Николой Пашиняном.Стороны обсудили ситуацию на Кавказе, двусторонние отношения и повестку дня предстоящего саммита ОДКБ, сообщила СМИ пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии