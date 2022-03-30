В Уссурийске отловят больше бездомных собак: край выделил дополнительные средства

В Уссурийске отловят больше бездомных собак: край выделил дополнительные средства

Уссурийск получит более 7 млн рублей из краевого бюджета. Дополнительные средства выделены на организацию мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак.

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