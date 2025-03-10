Джей Ди Вэнс: история возможного преемника Трампа

Многие отмечают, что 2020-е годы — удивительная эпоха. Начавшись страшной эпидемией и фактически частичным поражением в правах большинства населения планеты, через несколько лет она трансформировалась в экзистенциальный конфликт, который продолжает сотрясать мир по сей день.