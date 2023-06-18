News24: Самолет с охраной президента ЮАР возвращается из Польши в Преторию

Самолет южноафриканской авиакомпании South African Airways, на борту которого следовали сотрудники службы безопасности президента страны Сирила Рамафосы, а также журналисты из президентского пула, вылетел в воскресенье из Варшавы в Преторию.
Самолет южноафриканской авиакомпании South African Airways, на борту которого следовали сотрудники службы безопасности президента страны Сирила Рамафосы, а также журналисты из президентского пула, вылетел в воскресенье из Варшавы в Преторию.
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