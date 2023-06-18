smi.today

4 398 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Багира
    Смешно  читать  такие  глупости.  Если  и  болели,  то  не  фиксировали,  потому что  гласности  не  было  в  СССР и ...Почему в СССР люд...
  • Валентин Щербаков
    Хрен поймёшь, как надо реагировать на такие заявления Путина...Путин признал вел...
  • Марина Петрова
    Ивашов своим высером только обозлил народ и настроил против себя. Стратег херов.«Где эта победа?»...

News24: Самолет с охраной президента ЮАР возвращается из Польши в Преторию

News24: Самолет с охраной президента ЮАР возвращается из Польши в Преторию

Самолет южноафриканской авиакомпании South African Airways, на борту которого следовали сотрудники службы безопасности президента страны Сирила Рамафосы, а также журналисты из президентского пула, вылетел в воскресенье из Варшавы в Преторию.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх