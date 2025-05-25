Ученые обнаружили следы ядерного золота в гавайских вулканах

Новое исследование ученых из Геттингенского университета, опубликованное в журнале Nature, свидетельствует о том, что в ядре Земли могут содержаться колоссальные запасы золота и других драгоценных металлов.
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