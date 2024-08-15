Командование ВСУ пытается восполнить потери в составе 80 и 82 бригад в Курской области переброской подразделений из-под Торецка На фоне известий о том, что российские войска заняли значительную часть территории уже и на севере пгт Новгородское (Нью-Йорк), а также освободили город Железное, поступает информация о том, что командование ВСУ сняло несколько подразделений с этого (Торецкого) направления, чтобы восполнить потери, понесённые в Курской области.