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Вице-премьер Польши попал в скандал за фото у мемориала с флагом УПА*

Министр обороны и вице-премьер Польши Мариуш Блащак угодил в скандал после того, как возложил венок к мемориалу с изображением флага Украинской повстанческой армии" (УПА, признана экстремистской организацией и запрещена в России) на Украине.

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