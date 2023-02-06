Вице-премьер Польши попал в скандал за фото у мемориала с флагом УПА*

Министр обороны и вице-премьер Польши Мариуш Блащак угодил в скандал после того, как возложил венок к мемориалу с изображением флага Украинской повстанческой армии" (УПА, признана экстремистской организацией и запрещена в России) на Украине.
Министр обороны и вице-премьер Польши Мариуш Блащак угодил в скандал после того, как возложил венок к мемориалу с изображением флага Украинской повстанческой армии" (УПА, признана экстремистской организацией и запрещена в России) на Украине.
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