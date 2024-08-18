«Размер имеет значение»: в РФ за сбор редких грибов можно получить срок

За сбор редких грибов, занесенных в Красную книгу, можно получить наказание от обязательных работ до штрафа в размере до 1 миллиона рублей или лишения свободы на срок до 4 лет, сообщил юрист Илья Русяев .
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