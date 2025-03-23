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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роналду – первый игрок в истории, забивавший за сборную 22 года подряд

40-летний нападающий забил Дании в ответном матче 1/4 финала Лиги наций. Это его 929-й гол в карьере и 136-й за сборную Португалии.

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