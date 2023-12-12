Руководители Тулы поздравили граждан с Днем Конституции России

Ежегодно, 12 декабря, в Российской Федерации отмечается День Конституции. От имени депутатов Тульской городской Думы и администрации города Тулы, глава города Ольга Слюсарева и глава администрации Илья Беспалов поздравляют жителей Тулы с этим праздником.