Руководители Тулы поздравили граждан с Днем Конституции России

Ежегодно, 12 декабря, в Российской Федерации отмечается День Конституции. От имени депутатов Тульской городской Думы и администрации города Тулы, глава города Ольга Слюсарева и глава администрации Илья Беспалов поздравляют жителей Тулы с этим праздником.
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