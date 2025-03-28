Судмедэксперт Кассинелли: Марадона мог 12 часов провести в агонии

В Аргентине начался судебный процесс над лечащими врачами покойного футболиста Диего Марадоны. Вскрытие показало, что из-за отеков его органы весили вдвое больше обычного, а агония длилась около 12 часов.
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