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Судмедэксперт Кассинелли: Марадона мог 12 часов провести в агонии

Судмедэксперт Кассинелли: Марадона мог 12 часов провести в агонии

В Аргентине начался судебный процесс над лечащими врачами покойного футболиста Диего Марадоны. Вскрытие показало, что из-за отеков его органы весили вдвое больше обычного, а агония длилась около 12 часов.

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