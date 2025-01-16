Председатель Следственного комитета поручил доложить по информации о нарушении прав жителей подмосковного поселка

В сюжете новостного выпуска на федеральном канале сообщалось, что жители коттеджного поселка в Московской области жалуются на обман со стороны предпринимателя, обещавшего обеспечить благоустройство территории.
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