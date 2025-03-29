Бывший зять Шойгу Алексей Столяров женится на чемпионке мира по спортивным-бальным танцам Вере Бондаревой

35-летний Алексей столяров, который в прошлом состоял в отношениях с дочерью Сергея Шойгу Ксенией, женится на своей новой возлюбленной, 31-летней чемпионке России и мира по спортивным-бальным танцам Вере Бондаревой.
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