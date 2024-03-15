Минимум три человека погибли в США из-за мощных торнадо

В американском штате Огайо бушует непогода: торнадо буквально сносят дома и объекты инфраструктуры. По данным СМИ, наиболее пострадал город Лейквью, а в городе Индиан-Лейк ветер разбросал трейлеры с людьми, известно о минимум трёх жертвах.
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