Самые безопасные города мира

Рейтинг составлен аналитическим сервисом Global Residence Index. В исследовании учитывалось множество показателей безопасности, таких как уровень убийств в городах, количество похищений, смертность от стихийных бедствий, политическая обстановка и многое другоеФото: EPA/ТАСС10.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии