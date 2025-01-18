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Самые безопасные города мира

Самые безопасные города мира

Рейтинг составлен аналитическим сервисом Global Residence Index. В исследовании учитывалось множество показателей безопасности, таких как уровень убийств в городах, количество похищений, смертность от стихийных бедствий, политическая обстановка и многое другоеФото: EPA/ТАСС10.

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