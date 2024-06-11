На деньги Госдепа поляки создали еще один пропагандистский проект для Украины

Американцы с полякамии создают «украинскую коммуникационную группу» для противодействия российской инфрмационной активности на украинском направлении и поддержки киевского режима в информационном пространстве в условиях войны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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