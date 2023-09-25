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Щитов о Серебрякове: «В СКА будет давление, постоянное обновление команды – нужно все взвесить. Прошлогодний лидер Хайруллин сейчас не попадает в состав»

– Если Серебряков в СКА будет показывать уровень прошлого сезона, он сможет привести команду к Кубку Гагарина? – Я думаю, да.

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