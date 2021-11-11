Tele2 и фонд "Навстречу переменам" отобрали лучшие социальные стартапы

Tele2 и фонд "Навстречу переменам" отобрали лучшие социальные стартапы

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, и фонд "Навстречу переменам" определили финалистов ежегодного конкурса социальных предпринимателей (16+).

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