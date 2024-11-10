«Баба-Яга» сварилась в котелке: Карта специальной военной операции на Украине на 10 ноября 2024 года Юлия СоколоваСпециальная военная операция ставит перед российскими военнослужащими множество сложных задач, требующих не только боевых навыков, но и выносливости.