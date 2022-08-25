В Иркутской области полицейские задержали арбалетчика, пытающегося доставить наркотики на территорию колонии

Оперативниками отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков Управления МВД России по Ангарскому городскому округу совместно с коллегами из ГУ МВД России по Иркутской области и сотрудниками ГУФСИН задержан мужчина, подозреваемый в сбыте запрещенных веществ.
Популярные статьи
- Лучше всех: российский военнослужащий стал самым точным в истории Армейских международных игр
- Руководители высших военно-учебных заведений государств – участников СНГ выступили за расширение научного сотрудничества в формате Содружества
- Российские военнослужащие в Таджикистане провели акцию, приуроченную ко Дню Государственного флага России
Свежие комментарии