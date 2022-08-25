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В Иркутской области полицейские задержали арбалетчика, пытающегося доставить наркотики на территорию колонии

Оперативниками отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков Управления МВД России по Ангарскому городскому округу совместно с коллегами из ГУ МВД России по Иркутской области и сотрудниками ГУФСИН задержан мужчина, подозреваемый в сбыте запрещенных веществ.

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