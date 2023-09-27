Забота о пользователях: как отечественные разработчики ПО обеспечивают надежную техподдержку

Свежее исследование агентства FinExpertiza показало, что по итогам 2022 года крупные и средние российские компании потратили на закупку и разработку нового ПО рекордные 310,3 млрд рублей — на 13%, больше, чем годом ранее.
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