Путин призвал делать все, чтобы бойцы СВО ни в чем не нуждались

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Президент России Владимир Путин призвал делать все необходимое, чтобы бойцы специальной военной операции ни в чем не нуждались, а также оперативно реагировать на случаи несправедливого отношения к их семьям.
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