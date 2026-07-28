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Татар-информ

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Путин призвал делать все, чтобы бойцы СВО ни в чем не нуждались

Путин призвал делать все, чтобы бойцы СВО ни в чем не нуждались

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Президент России Владимир Путин призвал делать все необходимое, чтобы бойцы специальной военной операции ни в чем не нуждались, а также оперативно реагировать на случаи несправедливого отношения к их семьям.

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