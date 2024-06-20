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В ЦИК России прошла встреча с участниками международной конференции юридического факультета МГУ

19 июня 2024 года ЦИК России посетили участники международной научной конференции «Состояние и перспективы конституционно-политического развития России в современном мире», которые представляли 25 регионов России, а также Армению, Беларусь, Казахстан, Китай и Кыргызстан.

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