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Царьград

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"Не виноватая я!": Умерла советская красавица Светлана Светличная. Причина смерти, биография

"Не виноватая я!": Умерла советская красавица Светлана Светличная. Причина смерти, биография

Умерла заслуженная артистка РСФС, советская красавица Светлана Светличная. Её фразу "Не виноватая я! Он сам пришёл!" из кинофильма "Бриллиантовая рука" запомнят многие на долгие годы.

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