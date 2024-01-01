В рамках акции «Елка желаний» Находкинские транспортные полицейские исполнили новогоднюю мечту детей участников СВО

В канун Нового года должны сбываться все мечты и желания. В преддверии самого доброго и сказочного праздника сотрудники Находкинского ЛО МВД России на транспорте приняли участие в благотворительной акции «Ёлка желаний».
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