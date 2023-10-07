Колхоз потребует от «Уральских авиалиний» 1 200 000 рублей за посадку в поле

Директор пойдет на такие меры, если самолет не отбуксируют. Колхоз имени Ленина под Новосибирском, на поле которого в сентябре экстренно сел самолет «Уральских авиалиний», решил потребовать с авиакомпании компенсацию за простой сельскохозяйственных работ.