«Скажем прямо»: западные эксперты перестают верить в победу Украины

ЦЮРИХ, 14 апреля, ФедералПресс. Российские войска демонстрируют явные успехи на поле боя. Об этом в ходе анализа текущей обстановки на линии боевого соприкосновения сообщил австрийский полковник Маркус Райснер.
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