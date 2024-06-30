Петр Толстой Мне нравится Пётр Толстой, хоть он и депутат, к которым у меня абсолютно прохладное отношение, но мне нравится то, что говорит Пётр Толстой.
Когда Петр Толстой рассуждал о западных ценностях, где-то в России чихнул Дмитрий Медведев
Комментарии
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ФТ
Федор Топчий
Голимый популизм у автора и никаких экономических расчётов. Автор действительно думает, что Россия одновременно может и воевать с "золотым миллиардом" и суперльготную ипотеку всем обеспечить?
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12 час.
Валерий Каулин
О! Уже один выводы сделал! Экономически образованный! А простая мысль, что миллиарды, уворованные поддельными "генералами" вообще-то никак не помешали воюющему государству, ему в голову не приходила? А наши "начальники" не могли бы на равных с остальными гражданами поучаствовать в этой ситуации? Например, немного уменьшив свои доходы. Да, а насчёт чиха Медведева. Он не только не чихнул, даже не икнул! Просто сменил риторику и теперь выступает в роли грозного вершителя. Выглядит, если честно, довольно смешно! Его косяки довольно трудно забыть!
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12 час.
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