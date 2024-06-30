Когда Петр Толстой рассуждал о западных ценностях, где-то в России чихнул Дмитрий Медведев

Валерий Каулин

О! Уже один выводы сделал! Экономически образованный! А простая мысль, что миллиарды, уворованные поддельными "генералами" вообще-то никак не помешали воюющему государству, ему в голову не приходила? А наши "начальники" не могли бы на равных с остальными гражданами поучаствовать в этой ситуации? Например, немного уменьшив свои доходы. Да, а насчёт чиха Медведева. Он не только не чихнул, даже не икнул! Просто сменил риторику и теперь выступает в роли грозного вершителя. Выглядит, если честно, довольно смешно! Его косяки довольно трудно забыть!