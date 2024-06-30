Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 181 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ольга Заварухина
    Надежда на Думу вообще не стоит опереться, буквально в пятницу « Г. Дура» отклонила все законы косающиеся мигрантов, ...Бастрыкин бросил ...
  • Надежда Петракова (не хочу)
    А где власть?Почему Бастрыкин один в борьбе???Где Дума,где Совет Федерации,где Прокуратура,МВД,где помощники Президен...Бастрыкин бросил ...
  • лина любимцева
    На Бастрыкина сейчас открыли ТРАВЛЮ!!Бастрыкин бросил ...

Когда Петр Толстой рассуждал о западных ценностях, где-то в России чихнул Дмитрий Медведев

Когда Петр Толстой рассуждал о западных ценностях, где-то в России чихнул Дмитрий Медведев

Петр Толстой Мне нравится Пётр Толстой, хоть он и депутат, к которым у меня абсолютно прохладное отношение, но мне нравится то, что говорит Пётр Толстой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ФТ
Федор Топчий
Голимый популизм у автора и никаких экономических расчётов. Автор действительно думает, что Россия одновременно может и воевать с &quot;золотым миллиардом&quot; и суперльготную ипотеку всем обеспечить?
Ответить
12 час.
Валерий Каулин
О! Уже один выводы сделал! Экономически образованный! А простая мысль, что миллиарды, уворованные поддельными &quot;генералами&quot; вообще-то никак не помешали воюющему государству, ему в голову не приходила? А наши &quot;начальники&quot; не могли бы на равных с остальными гражданами поучаствовать в этой ситуации? Например, немного уменьшив свои доходы. Да, а насчёт чиха Медведева. Он не только не чихнул, даже не икнул! Просто сменил риторику и теперь выступает в роли грозного вершителя. Выглядит, если честно, довольно смешно! Его косяки довольно трудно забыть!
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх