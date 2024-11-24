Писториус: Россия за 3 месяца производит столько оружия, сколько ЕС за год

Российская Федерация за три месяца производит столько оружия и боеприпасов, сколько все государства Европейского союза за год, об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью изданию Spiegel.
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