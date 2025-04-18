«Росконгресс» допустил участие бизнесменов из недружественных стран в ПМЭФ-2025

Бизнесмены из недружественных стран смогут принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2025 году при условии общих с Россией ценностей, отметил директор фонда «Росконгресс» Александр Стуглев.
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