Мбаппе завершил Евро-2024 без единого забитого гола с игры

Килиан Мбаппе завершил выступления на Евро-2024 с одним голом, да и тот был забит с пенальти. 9 июля в Мюнхене завершился матч 1/2 финала Евро-2024, в котором команда Испании встречалась со сборной Франции.
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