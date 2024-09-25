Украина признала безвыходное положение в Угледаре, который мог стать оборонительным рубежом для ВСУ. Их поражение напрямую связано с курской авантюрой, считает военный эксперт, аналитик, редактор журнала "Материально-техническое обеспечение Вооруженных сил России" Борис Джерелиевский.
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