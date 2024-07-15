Чем заменить сахар в рационе?

Правильное питание - очень сложная наука. Надо одновременно учитывать много факторов: энергетическую ценность продуктов, их химический состав, разнообразие и экологическую безопасность пищи, время и продолжительность трапез, интервалы между приемами еды.
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