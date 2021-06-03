В Самаре перекроют проспект Кирова, улицы Авроры и Мяги с 11 до 14 июня 2021 года

В первой половине дня в пятницу 11 июня в Самаре перекроют три дороги. Ограничения будут введены на проспекте Кирова в районе нового Кировского моста, на пересечении улицы Авроры с улицей Печерской, а также улицы Мяги с улицей Мориса Тореза.