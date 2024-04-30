В Москве 30 апреля ожидается переменная облачность и до 23 градусов тепла

В Москве и Подмосковии ожидается переменная облачность, по области местами кратковременный дождь и температура воздуха от 21 до 23 градусов тепла в день 30 апреля, сообщила служба гидрометеорологической информации Росгидромета.
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