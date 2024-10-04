В Актау прошел военно-патриотический полевой сбор

В Актау в рамках государственного гранта городского отдела внутренней политики и развития языков с 30 сентября по 2 октября прошли военно-патриотические полевые сборы, сообщает пресс-служба акимата города.
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