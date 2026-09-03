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Мантуров сообщил о росте продаж отечественных автомобилей в России. В Сети считают, что речь об авто из Китая

Мантуров сообщил о росте продаж отечественных автомобилей в России. В Сети считают, что речь об авто из Китая

Российский авторынок демонстрирует положительную динамику по итогам первых восьми месяцев текущего года.

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