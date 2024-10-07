Видео: выставка «Мой Петербург» побывала в гостях у многодетной семьи из Колпинского района

Отец работает в НИИ, а его супруга трудится музыкальным руководителем в детском саду Выставка «Мой Петербург» побывала в гостях у Дмитрия и Анны Глазуновых из Колпинского района: они – родители трёх замечательных дочерей, сообщили сегодня в телеграм-канале выставки.