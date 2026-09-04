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Регионы России

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«НМ-Тех» повторно оформил залог оборудования для расширения производства микросхем

«НМ-Тех» повторно оформил залог оборудования для расширения производства микросхем

Производитель микроэлектроники из Зеленограда компания «НМ-Тех» повторно оформила залог сотен единиц оборудования, используемого для выпуска микросхем.

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