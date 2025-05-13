Молочная продукция в России заняла второе место по продажам после алкоголя

Молочная продукция сохраняет ведущие позиции на российском рынке, уступая лишь алкоголю. Председатель совета Health & Nutrition Руслан Алисултанов отметил рост в денежном выражении на 13% в 2024 году, среди лидеров — молоко, кефир и творог.
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