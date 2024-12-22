Орловская область: 20 беспилотников уничтожены, возгорание ликвидировано

В Орловской области ночью уничтожены 20 беспилотников, атаковавших топливную инфраструктуру. Губернатор Андрей Клычков сообщил, что пожар в поселке Стальной Конь был успешно локализован, жертв и значительных повреждений удалось избежать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии