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Царьград

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Будет больно: 1 октября в России снова вырастут тарифы ЖКХ

Будет больно: 1 октября в России снова вырастут тарифы ЖКХ

Общая картина по стране и ситуация в Челябинской области. С 1 октября 2026 года в России стартует второй и основной этап индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

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